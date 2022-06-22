МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Первые центры импортозамещения, которые предоставят российским компаниям из различных регионов возможноть бесплатно обмениваться информацией о своей продукции, в том числе для госконтрактов, открылись в 38 городах. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего в России оператора электронных торгов "Росэлторг" Андрей Кашутин. Госдума освободила поставщиков от ответственности при параллельном импорте

По словам Кашутина, в регионах заработали центры импортозамещения, благодаря которым у поставщиков появится дополнительная бесплатная возможность заявить о своей продукции, а у заказчиков – повысить уровень конкуренции на торгах.

Поставщики смогут разместить в ценрах информацию о своей организации с каталогом предоставляемой оптом продукции и прайс-листом. Заказчики получат возможность ознакомиться с виртуальной витриной и оставить запрос в своей потребности в категории товаров, работ или услуг. В случае заинтересованности продукцией, поставщик получит персональное приглашение на соответствующую процедуру, отмечает Кашутин.