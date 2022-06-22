МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Италия c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщают в Финансовой гвардии страны. Италия прокомментировала введение европейского потолка цен на газ из России

В сводном коммюнике ведомства отмечается, что силовое подразделение минфина Италии начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом. Они затронули более 1,1 тысячи "субъектов,способствовавших нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины".

По данным Фингвардии, на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов. Они коснулись недвижимости, транспортных воздушных и водных средств, земли и акций компаний на общую сумму более 1,7 миллиарда евро.