ПЕКИН, 22 июн — ПРАЙМ. Самое большое в мире контейнерное судно построили и передали заказчику в Шанхае, оно будет курсировать между Дальним Востоком и Европой, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. В Калининграде оценил сроки переориентации транзита на морской транспорт

Судно, созданное одной из крупнейших китайских кораблестроительных компаний Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co, способно перевозить до 24 тысяч контейнеров TEU за раз. Как сообщает телевидение, контейнеровоз достигает 399,99 метра в длину, что на 60 метров больше его самого крупного предшественника. Ширина судна более 61 метра, а площадь палубы — 24 тысячи квадратных метров, или примерно 3,5 футбольных поля.

Глубина судна позволяет грузить один на другой до 25 контейнеров, это эквивалентно высоте 22-х этажного здания, также сообщает ТВ.

После ввода в эксплуатацию судно будет обслуживать маршрут от Дальнего Востока до Европы.