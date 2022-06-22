МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сенаторы закрепили отдельной законодательной нормой специальные финансовые меры, которые вправе вводить президент России для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях санкций, при этом часть этих полномочий глава государства может передавать правительству и Банку России. Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

Документ позволяет президенту РФ устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также особенности исполнения отдельных обязательств, включая изменение валюты обязательства и проведение зачета требований по ним. В частности, президент может установить необходимость получения специальных разрешений на отдельные сделки и валютные операции, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Спецмеры могут предусматривать резервирование при отдельных сделках и операциях, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.

Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. При этом президент будет вправе передать отдельные предоставляемые ему полномочия правительству и Банку России. Совфед обязал иностранных недропользователей переписать лицензии на россиян

Изменения подготовлены по предложениям правительства и Банка России. Они связаны с реализацией тех антисанкционных мер, которые "по большому счету уже воплощены в указах президента, принятых за последнее время, в течение последних трех месяцев", пояснял ранее зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, возможность принятия таких мер уже была предусмотрена законом 127 (об ответных мерах на недружественные действия США и иных иностранных государств), но без конкретики: через "иные меры, определенные указом президента".

В ходе подготовки и обсуждения антисанкционных мер, реализованных в указах президента, включая снижение нормы обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%, "было определено, что такого рода меры целесообразно с точки зрения восприятия обществом конкретизировать в отдельной норме 127-го закона, что и было сделано", пояснял Гузнов.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.