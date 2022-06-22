МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что экономика страны рухнула и это самая серьезная проблема, стоящая перед правительством. В МИД сообщили о заинтересованности японским бизнесом работой с Россией

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

"Сейчас мы столкнулись с гораздо более серьезной ситуацией, помимо нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия. Наша экономика полностью рухнула. Это самая серьезная проблема, стоящая перед нами сегодня", — цитирует выступление Викремесингхе в парламенте издание Economic Times.

Викремесингхе отметил, что долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation составляет 700 миллионов долларов и "ни одна страна или организация в мире не желает предоставить нам топливо".

"Если бы в начале хотя бы были предприняты шаги для замедления коллапса экономики, сегодня мы не столкнулись бы с этой сложной ситуацией. Но мы упустили эту возможность. Сейчас мы видим признаки возможного падения на самое дно", — сказал он.

Экономический кризис Шри-Ланки вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.