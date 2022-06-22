МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что из-за медленных темпов экспорта зерна министерство обратилось к правительствам США, Канады, Великобритании и ЕС с просьбой предоставить Киеву приспособления для хранения зерна в полях, сообщает газета "Правительственный курьер". В Шри-Ланке заявили о рухнувшей экономике в стране

"Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к властям США, Канады, Великобритании, ЕС с просьбой предоставить Украине приспособления для временного хранения зерна. Предварительные результаты: первая партия уже плывет к нам", — заявил Дмитрасевич.

По его словам, учитывая довольно проблематичные темпы экспорта из-за блокирования морских портов, дефицит мощностей для хранения урожая до конца года может достигать от 10 до 15 миллионов тонн. Он указал, что "рукава", длинные полиэтиленовые мешки, в которые помещается до 200 тысяч тонн зерна, "можно хранить просто на полях".

Как пишет издание, согласно прогнозам, на Украине ожидается урожай в 60 миллионов тонн зерна и масличных культур.