МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал в Херсоне приводят в порядок в преддверии возобновления движения поездов, передает корреспондент РИА Новости. Украина собирается хранить зерно под открытым небом

Ранее местная администрация заявляла о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом ориентировочно с 1 июля.

Вокзал в Херсоне пострадал от рук боевиков территориальной обороны и местных бездомных граждан. Часть стекол в здании выбито, местами на стенах видны следы от стрельбы, в залах — разломанная мебель и техника.

По поручению городской администрации идет уборка внутренних помещений и прилегающей территории.

Символично, что весь мусор собирают в мешки с надписью "USAID" (аббревиатура Агентства США по международному развитию) и вывозят на ближайшую свалку.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.