МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Активы белорусского и российского промышленных предприятий арестованы в Житомирской области, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. На Украине арестовали имущество принадлежащих россиянину предприятий

"В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы российского и белорусского промышленных предприятий на сумму более 30 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов – ред.)", — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.