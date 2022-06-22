МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия государства неизменна, укрепляя свой потенциал, она готова работать со всеми на принципах равенства.
Согласно стратегии России, страна будет укреплять свой экономический, технологический, научный потенциал и готова работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах взаимного уважения интересов, верховенства международного права, равенства стран и народов, отметил Путин в ходе делового форума БРИКС.
Глава государства также отметил, что представители зарубежных компаний и предприниматели в ходе ПМЭФ-2022 продемонстрировали готовность продолжить работать на российском рынке и адаптироваться к новым условиям. Россия планирует оказать иностранному бизнесу необходимое содействие.
Кроме того, Россия на данный момент занимаемся переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, в частности на страны БРИКС, отметил Путин.
Российский лидер также сообщил о стремлении страны расширить предпринимательские свободы.