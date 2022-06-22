МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия государства неизменна, укрепляя свой потенциал, она готова работать со всеми на принципах равенства. Путин заявил о "безответственном" макроэкономическом курсе западных стран

Согласно стратегии России, страна будет укреплять свой экономический, технологический, научный потенциал и готова работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах взаимного уважения интересов, верховенства международного права, равенства стран и народов, отметил Путин в ходе делового форума БРИКС.

Глава государства также отметил, что представители зарубежных компаний и предприниматели в ходе ПМЭФ-2022 продемонстрировали готовность продолжить работать на российском рынке и адаптироваться к новым условиям. Россия планирует оказать иностранному бизнесу необходимое содействие.

Кроме того, Россия на данный момент занимаемся переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, в частности на страны БРИКС, отметил Путин.

Российский лидер также сообщил о стремлении страны расширить предпринимательские свободы.