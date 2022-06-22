МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что макроэкономическая политика России показывает эффективность, несмотря на санкции. Путин рассказал о "хронических" проблемах в мировой экономике

"В целом хочу отметить, что в России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами. Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность", — заявил он в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Удалось защитить финансовую систему РФ, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам, добавил Глава государства.