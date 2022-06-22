ПЕКИН, 22 июн — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС укрепить сотрудничество в области продовольствия и энергетики. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Путин поддержал диалог бизнеса в рамках БРИКС

"Нам нужно укрепить сотрудничество в области продовольствия и энергетики, совместными усилиями повысить уровень обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", — отметил китайский лидер на деловом форуме БРИКС, подчеркнув, что из-за пандемии коронавируса, продовольственного, энергетического и долгового кризисов усилия стран по сокращению бедности могут оказаться напрасными.

Председатель КНР также отметил необходимость помогать развивающимся государствам с ускорением цифровой экономики и экологической трансформации.