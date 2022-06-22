МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин РФ продолжит выполнять все соцобязательств. Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

"Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств государства, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", — заявил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в условиях антироссийских санкций важно было удержать финансовую ценовую стабильность, из-за этого были приняты системные решения по адаптации экономики к новым реалиям и вызовам.

"Прежде всего, сделали все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доход людей, сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и российских субъектов, а также наиболее уязвимых категорий наших граждан — пенсионеров, семей с детьми", — отметил премьер.