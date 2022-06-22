МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Политика санкций является бумерангом и палкой о двух концах, ее применение в конечном итоге вредит как мировому сообществу, так и тем, кто их вводит, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в среду на деловом форуме БРИКС. Китай призвал БРИКС укрепить продовольственно-энергетическое сотрудничество

"Реальность снова доказывает, что санкции — это бумеранг и палка о двух концах. Политизация мировой экономики, превращение ее в инструмент и оружие, использование доминирующей позиции в мировой финансовой системе для произвольного наложения санкций в конечном итоге вредит не только мировому сообществу, но и тем, кто это инициирует", — сказал Си Цзиньпин, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.

Он добавил, что сейчас некоторые важные производственные цепочки и цепочки поставок подверглись искусственному вмешательству, растет и глобальная инфляция, международный финансовый рынок продолжает колебаться, интенсивность восстановления глобальной экономики продолжает ослабевать.

"Всех беспокоит, что глобальная экономика может свалиться в трясину кризиса", — заявил глава КНР, добавив, что сейчас как никогда важно объединить усилия для борьбы с кризисом, а развитым странам стоит проводить "ответственную экономическую политику, чтобы избежать негативного влияния на развивающиеся страны".