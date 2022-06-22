МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях. Силуанов назвал срок очередной выплаты по российским евробондам

Соответствующий документ, опубликованный на официальном сайте Кремля, предусматривает открытие на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия его представителя счета типа "И", который ведется в рублях. Бенефициарами по таким счетам являются владельцы евробондов России.

Согласно документу, индексация сумм денежных средств на счете типа "И" производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке России курсу иностранной валюты, где выражены обязательства по еврооблигациям в установленном Минфином и согласованном с Банком России в порядке.

Обязательства по евроолигациям России признаются исполненными при выплате в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по текущему курсу иностранной валюты.