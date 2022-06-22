МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в пятом бизнес-цикле текущего года (с 6 по 21 июня) на 7,6% по сравнению с предыдущим циклом — до 650 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. СМИ: алмазодобывающая компания "Алмар" не будет отменять IPO из-за санкций

Предыдущий, четвертый бизнес-цикл, длился со 2 по 17 мая. Продажи за тот период составили 604 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в пятом бизнес-цикле выросли на 36,3%.

"Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжает показывать хорошую динамику на ключевом рынке США, что подкреплялось позитивными ожиданиями после ювелирной выставки JCK Las Vegas, состоявшейся в середине июня", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Динамика продаж в пятом бизнес-цикле поддерживалась не только спросом со стороны США, но и постепенным открытием розничных торговых точек в Китае после карантина, отмечает глава компании.