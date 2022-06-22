Лидер ЛДПР Слуцкий: возможен разрыв энергетического кольца БРЭЛЛ в ответ на действия Литвы
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил возможность разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ, которое соединяет государства.
"В ответ на действия Литвы мы рассмотрим… возможный разрыв энергетического кольца (электрическое кольцо, которое объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву). Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии… Мы оставляем за собой право ответных шагов. Это теоретически, чтобы коллеги из Литвы имели в виду, во что их втягивают коллеги с дальнего Запада", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Энергетическое кольцо предполагает связь линий электропередач пяти государств в условное электрическое кольцо, для которого установлены общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
https://1prime.ru/state_regulation/20220622/837262730.html