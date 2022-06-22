МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий допустил возможность разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ, которое соединяет государства. В Литве оценили объемы грузов, которые перевезут в 2022 году

"В ответ на действия Литвы мы рассмотрим… возможный разрыв энергетического кольца (электрическое кольцо, которое объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву). Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии… Мы оставляем за собой право ответных шагов. Это теоретически, чтобы коллеги из Литвы имели в виду, во что их втягивают коллеги с дальнего Запада", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Энергетическое кольцо предполагает связь линий электропередач пяти государств в условное электрическое кольцо, для которого установлены общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.