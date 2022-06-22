МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Все члены российской делегации, которые планировали участие в ПА ОБСЕ, находятся под санкциями, им запрещен въезд в страну, заявило Посольство Великобритании в России РИА Новости. В Госдуме не исключили ответного запрета на транзит для Литвы

"Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", — сообщили в посольстве. Там пояснили, что "данные санкции запрещают им, в том числе, совершать поездки в Великобританию".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.