МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Национальное статистическое агентство ЮАР (SSA) заявило, что по итогам мая индекс потребительских цен в стране впервые с января 2017 года достиг 6,5% годовых, превысив целевой уровень инфляции, намеченный южноафриканским центральным банком (SARB). Инфляция в Канаде ускорилась до максимума с 1983 года

Сильнее всего на текущем индексе сказались резко выросшие цены в таких категориях товаров, как транспорт и продукты питания. Наиболее значительным при этом стал рост цен на топливо: если бы его стоимость осталась неизменной, инфляция в стране составила бы 5,1%. Дизельное топливо при этом стало дороже более чем на 45% только с начала текущего года, а бензин — почти на 27% по сравнению с маем 2021 года.

В категории товаров пищевой промышленности наблюдался самый резкий рост цен с февраля 2016 года, когда страна столкнулась с сильной засухой. В период с апреля по май цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 2,1%, при этом было зафиксировано наивысшее с 1997 года увеличение стоимости масел и жиров (10,1%). В частности, подсолнечное масло стало дороже на 16,1%. Цены на хлеб и злаки за то же время выросли на 3,4%, а с начала года на 8,4%. Мясо, в свою очередь, подорожало на 9,4% по сравнению с концом прошлого года.