Хуснуллин рассказал о судьбе "Азовстали" МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Практически все здания в Мариуполе уже обследованы российскими специалистами, началось строительство и восстановление жилых микрорайнов, больницы и инженерных сетей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Рнаее Хуснуллин сообщал, что для восстановления поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры в Донбассе уже приступили порядка одной тысячи российских строителей. В дальнейшем планируется увеличивать число специалистов.

"Затраты по этой работе пока сложно оценить, но они достаточно большие. На сегодняшний день могу сказать, что у нас уже практически все здания обследованы, мы понимаем по каждому зданию, что надо сносить, что ремонтировать, а что строить новое. Строители уже активно зашли: мы строим больницу, восстанавливаем (инженерные) сети, строим жилые микрорайоны", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.