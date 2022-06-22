МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. МИД России сообщил, что США не разрешили прилет спецрейса госавиации России для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. Хуснуллин рассказал сценарий развития Мариуполя в перспективе до 2035 года

"Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей", — заявил МИД РФ.

"В администрации Дж. Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца", — отметили в ведомстве.