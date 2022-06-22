МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту через Литву. В Литве оценили объемы грузов, которые перевезут в 2022 году

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

"Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причём в разных вариантах. Первый – это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций",- сказала Иванова журналистам, отвечая на вопрос, каким может быть дипломатический вариант решения данной ситуации.

Второй вариант, по ее словам, заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом".

"Третий вариант, самый очевидный, — без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", — заключила Иванова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.