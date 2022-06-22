МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва, блокируя транзит ряда товаров между Калининградом и остальной частью России, исполняет санкции в отношении РФ, НАТО поддерживает антироссийские санкции. Власти Калининграда назвали три решения вопроса транзита через Литву

"Литовские железные дороги" ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

"Мы наблюдаем, что Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, выполняет европейские санкции. Члены НАТО поддерживают европейские санкции", — сказал он в интервью изданию Politico.

Он также сообщил, что находится в постоянном контакте со всеми членами альянса, в том числе с Литвой.