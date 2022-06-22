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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220622/837263754.html
США повысили пошлины более чем на 75% российского импорта
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США ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ НОРМАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РФ ПОВЫСИЛИ ПОШЛИНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 75% РОССИЙСКОГО ИМПОРТА — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ США СОВМЕСТНО С СОЮЗНИКАМИ РАССМАТРИВАЮТ... ПРАЙМ, 22.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, пошлины, импорт, россия
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ НОРМАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РФ ПОВЫСИЛИ ПОШЛИНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 75% РОССИЙСКОГО ИМПОРТА — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
США СОВМЕСТНО С СОЮЗНИКАМИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА ИЗ РФ — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новость дополняется