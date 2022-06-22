МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ НОРМАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С РФ ПОВЫСИЛИ ПОШЛИНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 75% РОССИЙСКОГО ИМПОРТА — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

США СОВМЕСТНО С СОЮЗНИКАМИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА ИЗ РФ — ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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