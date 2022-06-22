2022-06-22T18:52:00+03:00
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2022-06-22T18:52:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220622/837263839.html
"Азовсталь" в дальнейшем может стать промышленным парком или местом отдыха
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ХУСНУЛЛИН УТОЧНИЛ, ЧТО "АЗОВСТАЛЬ" В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ, КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ИЛИ МЕСТО ОТДЫХА, НО НЕ КАК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Новость дополняется ПРАЙМ, 22.06.2022
экономика, новости, марат хуснуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН УТОЧНИЛ, ЧТО "АЗОВСТАЛЬ" В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ, КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ИЛИ МЕСТО ОТДЫХА, НО НЕ КАК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Новость дополняется