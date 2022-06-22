2022-06-22T18:52:00+03:00

2022-06-22T18:56:26+03:00

2022-06-22T18:52:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220622/837263839.html

"Азовсталь" в дальнейшем может стать промышленным парком или местом отдыха

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ХУСНУЛЛИН УТОЧНИЛ, ЧТО "АЗОВСТАЛЬ" В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ, КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ИЛИ МЕСТО ОТДЫХА, НО НЕ КАК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Новость дополняется ПРАЙМ, 22.06.2022

экономика, новости, марат хуснуллин

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60