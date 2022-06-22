МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН УТОЧНИЛ, ЧТО "АЗОВСТАЛЬ" В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ, КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ИЛИ МЕСТО ОТДЫХА, НО НЕ КАК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

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