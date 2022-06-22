МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дефляция в России на неделе с 11 по 17 июня составила 0,12%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат. Российский рынок акций вырос на 0,62%

"За период с 11 по 17 июня 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,88%, с начала июня – 99,74%, с начала года – 111,51%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал дефляцию в 0,14%, за неделю до — дефляция оценивалась в 0,01%. В период с 21 по 27 мая инфляция была нулевой, а на неделе с 14 по 20 мая — была дефляция в 0,02%.

Плодоовощная продукция за период с 11 по 17 июня в среднем подешевела на 2,5%, в том числе капуста белокочанная – на 9,7%, помидоры – на 6,5%, свекла столовая – на 3,8%, бананы – на 3,7%, лук репчатый – на 2,1%, морковь – на 2%, картофель – на 0,2%, огурцы – на 0,1%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,3%.

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали шоколадные конфеты — цена на них в среднем выросла на 0,66% против увеличения на 0,13% неделей ранее (с начала года конфеты, глазированные шоколадом, подорожали на 23,49%). В числе других лидеров роста цен по итогам прошлой недели: рис (+0,38%, с начала года — рост на 29,76%), вермишель (+0,36%, с начала года — на 16,46%), черный чай (+0,32%, с начала года рост — на 23,55%), маргарин (+0,31%, с начала года подорожал на 36,54%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (+0,3%).

Снижение цен произошло по 15 наименованиям продуктов. Так, цены на сахар-песок снизились на 2% (однако с начала года рост оценивается на 40,84%), яйца куриные — на 0,61% (подешевели с начала года на 13,46%), молоко стерилизованное – на 0,4%, гречку — на 0,3% (с начала года подорожала на 19,62%), сосиски, сардельки, творог, смеси сухие молочные для детского питания – на 0,2%, свинину, колбасы, водку – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: спички — на 0,66%, зубная паста — на 0,48%, бумага туалетная, сухие корма для домашних животных – на 0,4%. При этом цены на подгузники детские снизились на 0,4%, порошки стиральные – на 0,3%, пеленки для новорожденных – на 0,2%.

Рост цены на электропылесосы ускорился до 2% после роста на 1,69% неделей ранее, телевизоры и смартфоны продолжают дешеветь — цены на них снизились на 0,68% и 0,47% соответственно. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные — снизились на 0,03% (неделей ранее был рост — на 0,03%). Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Также Росстат на неделе с 11 по 17 июня зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,41%) и аллохол (на 0,28%), на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены снижались.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета ускорила снижение до 8,69% после 2,28% неделей ранее. Несколько ускорили рост в недельной динамике средние цены на путевки в дома отдыха и пансионаты, санатории.