МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены на стальные трубы, цинк и золото резко снизились в РФ в мае по отношению к апрелю, а наибольшее подорожание в металлургическом производстве зафиксировано у алюминиевой проволоки и хрома, следует из данных Росстата. Задолженность по зарплате в России за май выросла на 0,1%

Так, в мае 2022 года по сравнению с апрелем снизились цены на трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 миллиметра, стальные – на 35,4%, феррованадий – на 35,3%, цинк необработанный и ферромолибден – на 26,3%.

Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка снижается в цене на 21,6%, магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки – на 20%.

Олово необработанное подешевело на 18,3%, титан необработанный и ферросиликомарганец – на 14,8%, прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов – на 14,4%.

В то же время стали выше цены на трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные – на 33,8%, проволоку алюминиевую – на 30%.

Хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки подорожали на 27,6%. Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 0,15 миллиметра выросли в цене на 15,9%, полуфабрикаты из никеля или сплавов на основе никеля – на 14,3%.