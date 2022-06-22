МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 17 июня до16,42% с 16,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Дефляция в России на неделе составила 0,12%

"На неделе c 11 по 17 июня 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась (минус 0,12%). В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,42% год к году", — говорится в документе.

Как пишет министерство, цены на продовольственные товары на минувшей неделе снизились на 0,25% при продолжающемся удешевлении плодоовощной продукции (на 2,46%). На прочее продовольствие рост цен сохранился на умеренном уровне (плюс 0,07%), при этом на отдельные продукты питания цены продолжают снижаться (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, сахар, масло подсолнечное).

"В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняются стабильными вторую неделю подряд (за период с 11 по 17 июня околонулевой рост: 0,01%). Сдерживающее влияние оказывает продолжающееся снижение цен на электро- и бытовые приборы (минус 0,21%), строительные материалы (минус 1,1%) и медикаменты (минус 0,21%). Также несколько снизились цены на легковые автомобили (минус 0,02%). На автомобильный бензин цены продолжают снижаться пятнадцатую неделю подряд (минус 0,03%)", — добавили в министерстве.

Также отмечается, что в сегменте регулируемых и туристических услуг дефляция ускорилась за счет более высоких темпов снижения цен на билеты на самолет.

На минувшей неделе министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам текущего года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание министерству в конце июня пересмотреть свой прогноз. Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году министерство ожидает на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.