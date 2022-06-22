МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Финский производитель лакокрасочной продукции, имеющий три производственные площадки в России, решил покинуть российский рынок, следует из пресс-релиза организации. США и Европа не хотят допустить скачка цен на топливо из-за санкций

"С начала войны мы продолжали продавать (в РФ) минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам. Мы также не продавали нашу продукцию, например, российским государственным предприятиям или авиационной промышленности. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", — сообщает компания.

Tikkurila уточняет, что если в 2022 году её деятельность в России принесет прибыль, то они передадут ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Tikkurila — ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в 2021 году в 561,5 миллиона евро. Tikkurila — лидер на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. 77% всех производимых красок — это краски на водной основе.

Предприятия Tikkurila расположены в 11 странах, продукция компании продается в более чем 40 странах мира. С июня 2021 года вошла в американский холдинг PPG Industries, Inc.

В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, 10 складами и логистическими центрами. По данным на конец 2021 года в компании работает около 2,7 тысячи человек, около 1 тысячи из них трудятся в России.