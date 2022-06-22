МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в среду сообщил, что США не намерены вводить санкции в отношении предприятий и стран за импорт российского зерна. Байден попросил конгресс на три месяца отменить топливный налог в США

"Откровенно говоря, мы не планируем становиться на пути у экспорта российского зерна. Наши санкции не распространяются на российские продукты питания. Более того, мы хотим четко донести до распространителей пищевой продукции и других стран, что они могут импортировать российское зерно без какого-либо риска попасть в наши санкционные списки", — заявил Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и Евросоюза, посвященного ситуации вокруг России и Украины.