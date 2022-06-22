МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Вывоз украинского зерна через порт Одессы был бы оптимальным вариантом во всех отношениях, это позволило бы экспортировать его в полном объеме, заявил в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. США не намерены создавать санкционные риски поставках российского зерна

"Еще одним вариантом — лучшим во всех отношениях — стала бы возможность для Украины использовать свой порт Одессы, который позволил бы ей экспортировать зерно в полном объеме и количестве по Черному морю. Проблема состоит в том, что Россия использует свой флот, чтобы блокировать этот порт и не позволить Украине доставить зерно на мировой рынок", — сказал Файнер в ходе форума высокого уровня с участием представителей США и ЕС, посвященного ситуации вокруг России и Украины. Мероприятие транслировалось онлайн.

Чиновник Белого дома, что еще одним направлением вывоза украинского зерна могла бы стать Белоруссия.

"Однако данный вариант крайне проблематичен, в том числе потому, что там размещены российские войска. Таким образом, украинское зерно не может быть вывезено через север", — указал представитель администрации США.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.