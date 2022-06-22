МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. США не хотят, чтобы чрезмерное следование антироссийским санкциям повлияло на рынок продовольствия, заявили в госдепе. В США рассказали про оптимальный экспорт зерна

"Есть опасения о так называемом чрезмерном следовании санкциям", — сообщил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.

В госдепе подчеркнули, что санкционный режим разрабатывался с исключением продовольствия и удобрений, США не хотели бы влияния санкций на возможности стран покупать продовольствие и удобрения из РФ. "Мы не хотим, чтобы санкции влияли на это", — сказал представитель ведомства.

В госдепе сообщили, что глава ведомства Энтони Блинкен обсудит ситуацию на мировом рынке продовольствия в ходе визита в Берлин в пятницу.