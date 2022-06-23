МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ассортимент газированных напитков в России может сократиться из-за дефицита углекислого газа, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в рознице и компании-производителе. РБК: ассортимент стиральных порошков в России сократился на треть

"Из-за масштабной трансформации российского рынка газированных напитков в связи с сокращением присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа. Дефицит ингредиента оценивается в 10-20% и может привести к сокращению ассортимента", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на источник в крупном производителе издание сообщает, что проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня.

"Как указывает собеседник "Ъ" среди производителей напитков, углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки стали сокращаться из-за кризиса в связи с военными действиями на Украине. Кроме того, мог вырасти спрос на углекислый газ со стороны других отраслей, например, химической", — говорится в сообщении.

По словам одного из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антона Стельмакова, которые приводит издание, в пиковые сезоны в некоторых регионах производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. Он отметил, что компании работают фактически без запасов углекислого газа, потому что, как правило, не инвестируют в строительство хранилищ для него.