МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти 14 тысяч тонн нерестовой сельди добыто в Хабаровском крае, показатель в четыре раза превышает результат прошлого года, сообщает региональное правительство. Приморье не останавливает вылов краба для Южной Кореи, несмотря на санкции

В комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края подвели итоги сельдевой путины.

"На севере региона предприятия смогли добыть 13713 тонн нерестовой сельди. Это в четыре раза превышает результат прошлого года. Рекордным уловам способствовала благоприятная обстановка в акватории Охотского моря", — сообщает краевое правительство.

По информации профильного комитета, предприятиями по прибрежной квоте добыто 2,6 тысячи тонн сельди (87% от квоты), по промышленной квоте — 8 306 тонн (72% от квоты), в устьевых частях и лагунах рек — 2 807 тонн.

Отмечается, что часть валютной выручки в этом году предприятия смогут тратить на свое усмотрение. Рыбопромышленники смогут использовать средства для оплаты бункеровки, ремонта судов и снабжения судовыми припасами, необходимыми для ведения промысла.

Большой улов сельди будет способствовать продовольственной безопасности региона, разъяснили в комитете. Предприниматели включаются в проект "Доступная рыба". Участники — рыбодобывающие предприятия и предприятия розничной торговли, ежегодно определяющие объемы рыбы и заключающие "прямые" договоры поставки. За счет исключения посредников, ограничения размеров рентабельности и торговых надбавок обеспечивается снижение розничных цен на наиболее востребованные виды рыб: тихоокеанский лосось, сельдь, навагу, корюшку, камбалу и другие.

По проекту рыбодобывающими предприятиями продукция предоставляется на безвозмездной основе соцучреждениям, незащищенным слоям населения, коренным малочисленным народам Севера края. Как рассказали в региональном правительстве, за весь период действия "Доступной рыбы" реализовано 5,6 тысяч тонн (с 2015 года —ред.). В текущем году объем продаж ожидается на уровне прошлого – около 500 тонн лососевых и порядка 100 тонн корюшки, наваги, минтая, камбалы, сельди. Учитывая рекордный вылов сельди, уточнили власти, будут решаться вопросы увеличения объемов поставок этой рыбы. В 2021 году в проекте приняли участие 43 рыбодобывающих предприятия, 34 торговые организации в 12 муниципальных районах края. Розничные продавцы берут на себя обязательства применять торговую надбавку не более 15%.