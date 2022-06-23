МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Связной" начал ввозить смартфоны Samsung и iPhone по каналам параллельного импорта, пишет в четверг газета "Коммерсант". ФАС: параллельный импорт в Россию должен охватывать все категории товаров

"Связной" первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военных действий на Украине", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на представителей сети издание сообщает, что через каналы параллельного импорта компания расширила ассортимент более чем на 100 товарных позиций, среди которых, в частности, ноутбуки, смартфоны, умные часы.

Подчеркивается, что на электронику, ввезенную по каналам параллельного импорта, "Связной" предоставляет официальную гарантию.

В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.