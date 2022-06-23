МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Посол Филиппин в России Игорь Байлен сообщил, что стнрана работает над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток. Филиппины гарантировали, что не будут арестовывать российские чартеры

Дипломат отметил, что экспортеры из Филиппин столкнулись с с логистическими проблемами из-за задержек контейнерных перевозок на фоне антироссийских санкций. Однако эти проблемы могут привести к к развитию альтернативных путей, в частности созданию морского пути в порты Владивостока.

По словам посла, запуск морского пути между островом Минданао на юге филиппинского архипелага и Владивостоком является одним из проектов, над которым будет работать новая администрация Филиппин после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего в конце июня. ипломатическая миссия в Москве будет настаивать на реализации этого проекта, заявил Байлен, добавив, что для России, как для азиатской страны, важно развитие на восточном фланге.

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