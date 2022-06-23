МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" интересовалась товарами, которые Филиппины смогут поставлять в Россию. Об этом заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. МИД Филиппин: страна планирует запустить морской торговый путь в Россию

По словам дипломата, "Яндекс" обращался в торговый офис Филиппин за информацией о продуктах, которые страна готова экспортировать.

Байлен отметил, что из-за введенных санкций поставки от прежних экспортеров невозможны, поэтому Россия рассматривает рынки Азии как альтернативу Европе.

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