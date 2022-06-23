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Посол Байлен: "Яндекс" заинтересован в филиппинских товарах
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Компания "Яндекс" интересовалась товарами, которые Филиппины смогут поставлять в Россию. Об этом заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен. По словам дипломата, "Яндекс"... ПРАЙМ, 23.06.2022
экономика, новости, россия, яндекс, филиппины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Компания "Яндекс" интересовалась товарами, которые Филиппины смогут поставлять в Россию. Об этом заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.
По словам дипломата, "Яндекс" обращался в торговый офис Филиппин за информацией о продуктах, которые страна готова экспортировать.
Байлен отметил, что из-за введенных санкций поставки от прежних экспортеров невозможны, поэтому Россия рассматривает рынки Азии как альтернативу Европе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.