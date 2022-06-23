МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Жесткие санкции в отношении РФ на горизонте 5-10 лет могут привести к снижению размеров экономики и деловой активности страны на 10–20% по сравнению с альтернативным сценарием, в рамках которого санкции не вводились, к такому выводу пришли в рейтинговом агентстве АКРА. В Никарагуа рассказали о влиянии санкций против России на регион

Агентство в четверг опубликовало исследование "Санкции и структурная перестройка", в котором представлен анализ возможных последствий введенных в отношении России санкций. Как следует из документа, релевантными для прогноза по России признаны следующие страны и эпизоды: в ЮАР в 1962–1971 и 1986–1994 годах, Иран в 1979–1989 и 2010–2022 годах, а также Венесуэла в 2014-2022 годах.

"Все перечисленные эпизоды содержат элементы эмбарго со стороны одного из ведущих торговых партнеров, что, вероятно, будет относиться и к России на прогнозном горизонте (экспорт нефти и нефтепродуктов в ЕС). Как и Россия, все анализируемые страны в начале ограничений относились к группе стран со средними доходами (40–80 места по ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в соответствующем году) и были относительно слабо открыты для внешней торговли (внешнеторговый оборот — 30–40% ВВП). Доля стран, де-юре присоединившихся к основным санкциям, в мировом ВВП была во всех случаях сопоставима на пике жесткости ограничений", — пояснили в агентстве.

При этом Россия имеет и ряд отличий: к началу санкционных ограничений она имела более диверсифицированную промышленность и более крупную экономику (в два–семь раз), была в большей мере обеспечена природными ресурсами и продовольствием и имела более продвинутую экономическую политику. Однако скорость введения большинства жестких санкций в случае РФ была существенно выше (заняла несколько месяцев, а не лет), отмечают авторы исследования.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ

"Достаточно жесткие санкции могут вести к снижению размеров экономики и деловой активности на 10–20% по сравнению с альтернативным сценарием, в рамках которого санкции не вводились", — следует из выводов АКРА для прогноза с горизонтом пять–десять лет.

Кроме того, они отмечают, что с течением времени санкции чаще де-факто ужесточаются даже без их юридического ужесточения; около половины негативных экономических эффектов в странах, существующих в условиях жестких санкций, нельзя напрямую ассоциировать с санкциями (таким образом, снятие санкций не всегда позволяет компенсировать отставание в благосостоянии, аккумулированное за период санкционного режима); действие эмбарго приводит к снижению физических объемов экспорта и импорта, при этом ограничение импорта может носить более долгосрочный и ярко выраженный характер.

ПРОГНОЗ АКРА

По оценке АКРА, ВВП РФ в текущем снизится на 8,2%, в следующем году экономика покажет символический рост в 0,1%, котрый в 2024 рост ускорится до 1,5%. При этом инфляция в 2022 году составит 16,9%, замедлится до 7,8% в 2023 и до 5,5% в 2024 году. Реальные располагаемые доходы населения в прогнозе АКРА снижаются на всем прогнозном горизонте: на 5,5% в текущем году и на 1-1,1% в последующие два года. Спад инвестиций в 2022 году достигнет 18,5%, рост в 2023 году составит 0,9%, в 2024 – 3,2%.

АКРА в своем прогнозе исходит из предпосылки, что экспорт из России снизится в 2022 году до 421 миллиарда долларов против 494 миллиарда в прошлом году. Снижение экспорта товаров продлится и в 2023 и 2024 годах – до 373 и 345 миллиарда долларов соответственно. Что касается импорта, то в 2022 году он снизится до 245 миллиардов с 304 миллиардов долларов в 2021 году, в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 230-235 миллиардов долларов.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals в текущем году прогнозируется в 80 долларов за баррель, в 2023-2024 годах – в 75 долларов. Среднегодовой курс доллара при этом в текущем году ожидается на уровне 75 рублей за доллар, в 2023 году — 82,4 рубля за доллар и 87,1 рубля за доллар в 2024 году.

"Ограничения на импорт технологий снизят среднюю производительность труда: некоторые виды деятельности станут невозможны, а заметная часть инвестиций будет направлена не на повышение эффективности, а на изменение применяемых технологий на аналоги, которые не подвержены санкциям", — пишутв в АКРА, отмечая, что существуют и риски изменения политики со стороны глобальных поставщиков, формально не ограниченных санкциями.

"Все это снизит потенциальные темпы экономического роста относительно предыдущих оценок на уровне 1,5–2% в год до диапазона 0,0–1,0% на среднесрочном горизонте. Суммарные физические объемы импорта также заметно сократятся", — резюмируют в рейтинговом агентстве.