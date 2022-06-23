Минторг Китая прокомментировал снижение доппошлин на китайский импорт в США
Минторг Китая: снижение доппошлин на китайский импорт в США позитивно отразится на потребителях
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Чем скорее дополнительные пошлины на китайский импорт в США будут понижены, тем раньше это позитивно отразится на потребителях и компаниях, сказала на пресс-конференции в четверг представитель министерства торговли Китая Шу Цзюетин.
Отмена всех дополнительных пошлин пойдет на пользу Китаю, США и всему миру, сказала она, добавив, что двум странам необходимо создавать условия для торгово-экономического сотрудничества.
В среду представитель США по вопросам торговли Кэтрин Таи сказала, что отмена пошлин, видимо, в краткосрочной перспективе ограниченно повлияет на инфляцию.