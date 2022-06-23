МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мероприятия в рамках БРИКС придадут импудьс глобальному развитию и восстановлению мировой экономики. В Кремле назвали повестку саммита лидеров БРИКС 23 июня

По словам дипломата, мероприятия, которые проходят в рамках БРИКС, могут поспособствовать углублению сотрудничества и взаимопонимания между странами-участницами трансрегионального объединения, а также придадут сильный импульс восстановлению и стабилизации мировой экономики.

Кроме того, Ван Вэньбинь выразил уверенность в том, что предстоящий в четверг саммит глав государств БРИКС поднимет сотрудничество государств-членов на более высокий уровень и внесет еще больший вклад в глобальное развитие.