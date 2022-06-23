В Китае заявили, что БРИКС придаст импульс восстановлению мировой экономики
В МИД КНР уверены, что мероприятия БРИКС придадут импульс восстановлению мировой экономики
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мероприятия в рамках БРИКС придадут импудьс глобальному развитию и восстановлению мировой экономики.
По словам дипломата, мероприятия, которые проходят в рамках БРИКС, могут поспособствовать углублению сотрудничества и взаимопонимания между странами-участницами трансрегионального объединения, а также придадут сильный импульс восстановлению и стабилизации мировой экономики.
Кроме того, Ван Вэньбинь выразил уверенность в том, что предстоящий в четверг саммит глав государств БРИКС поднимет сотрудничество государств-членов на более высокий уровень и внесет еще больший вклад в глобальное развитие.