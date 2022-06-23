МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощённом формате расширен и продлен до 1 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Совфед обязал иностранных недропользователей переписать лицензии на россиян

"Эксперимент по упрощённой выдаче лицензий и разрешений, который ведётся в России в рамках второго этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности, продлится до 1 марта 2023 года, а число его участников заметно расширится", — говорится в сообщении.

Бизнес сможет получать в упрощённом формате 185 видов разрешений и лицензий к концу 2022 года, что позволит отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных для оформления в электронной форме через единый портал госуслуг.