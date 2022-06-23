МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что торговое сотрудничество Москвы и Тегерана достигает рекордных значений, несмотря на санкционное давление Запада, тенденция роста продолжается. Глава МИД Ирана заявил о готовности страны отменить визы для россиян

Российский министр иностранных дел в ходе переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом подчеркнул, что товарооборот между странами в 2021 году рекордный рост, более чем на 80 % и впервые превысил 4 млрд. долларов. Эта тенденция продолжается в текущем году. "Мы будем делать все, чтобы ее поддерживать", — отметил Лавров.