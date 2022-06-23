МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Власти Великобритании ввели новые санкции против России, говорится в заявлении британского министерства международной торговли. Они включают в себя несколько направлений. The Hill: вводимые Америкой санкции вредят господству доллара

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Новые санкции предполагают дополнительные меры против товаров и технологий, касающиеся нефтепереработки. Запрет касается экспорта, поставки и доставки, предоставления и передачи, а также связанной с этим технической поддержки, финансовых услуг, средств и брокерских услуг, дополнительных товаров и технологий по нефтепереработке.

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Великобритания расширила пакет санкций против России в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в четверг.

Британия ввела "запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу… товаров и технологий в сфере морских перевозок".

АВИАТОПЛИВО

Запрещается экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок, а также предоставление доступа, экспорт и поставку прямым или непрямым способом таких продуктов в Россию и для использования в России (а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги).

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Власти Британии ввели санкции против РФ, запрещающие экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию.

"Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся <…> химического и биологического оружия", — сообщается на сайте правительства.

ИМПОРТ ТОВАРОВ

Новые санкции Британии предусматривают запрет на импорт товаров, проносящих доход РФ, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы, брокерские услуги, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

"Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из РФ (в также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)", — говорится в документе.

БАНКНОТЫ ФУНТОВ И ЕВРО

Великобритания запретила экспорт в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, говорится в новом заявлении на сайте британского правительства.

"Запрет на экспорт в или на использование в России, стерлингов или банкнот, номинированных ЕС; также запрет на предоставление доступа, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и (запрет) на предоставление доступа на использование таких банкнот в России", — говорится на сайте правительства.