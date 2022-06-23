МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов. De Beers нарастила продажи алмазов в период с 6 по 21 июня

"Вчера… правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты", — отметил он в ходе Чебоксарского экономического форума, уточнив, что речь идет об обнулении ставки налога по аналогии с тем, как это было в отношении золота.

"Обнуление ставки на инвестиционные бриллианты позволит более эффективно продавать их внутри России", — заключил Моисеев.