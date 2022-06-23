2022-06-23T13:08:35+03:00

2022-06-23T13:08:35+03:00

2022-06-23T13:08:35+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220623/837272682.html

В Кремле ответили на обвинения Украины и Запада в краже зерна

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https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ ПРО ОБВИНЕНИЯ УКРАИНЫ И ЗАПАДА В АДРЕС МОСКВЫ: РОССИЯ НЕ КРАЛА НИКАКОГО ЗЕРНА Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022

сельское хозяйство, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60