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https://1prime.ru/state_regulation/20220623/837272682.html
В Кремле ответили на обвинения Украины и Запада в краже зерна
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ПЕСКОВ ПРО ОБВИНЕНИЯ УКРАИНЫ И ЗАПАДА В АДРЕС МОСКВЫ: РОССИЯ НЕ КРАЛА НИКАКОГО ЗЕРНА Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ПЕСКОВ ПРО ОБВИНЕНИЯ УКРАИНЫ И ЗАПАДА В АДРЕС МОСКВЫ: РОССИЯ НЕ КРАЛА НИКАКОГО ЗЕРНА
Новость дополняется