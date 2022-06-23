2022-06-23T13:16:46+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20220623/837272769.html
Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде
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https://россиясегодня.рф
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде. Саммит Прикаспийских государств... ПРАЙМ, 23.06.2022
экономика, новости, владимир путин, саммит, участие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде.
Саммит Прикаспийских государств пройдет в Ашхабаде 29 июня.
Песков добавил, что в Кремле сообщат, если на полях саммита будут запланированы двусторонние встречи.