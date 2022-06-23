МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите Прикаспийских государств в Ашхабаде. Путин оценил эффективность макроэкономической политики России

Саммит Прикаспийских государств пройдет в Ашхабаде 29 июня.

Песков добавил, что в Кремле сообщат, если на полях саммита будут запланированы двусторонние встречи.