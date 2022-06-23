МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества не займет много времен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в энергетической сфере

Глава российского МИД в ходе переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом аннонсировал подписание меморандума ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года. В документе будет изложена процедура принятия Ирана в организацию.

Лавров подчеркнул, что Россия приветствует присоединение Ирана к ШОС в качестве полноправного члена. Москва убеждена, что Тегеран внесет весомый вклад в укрепление организации как "одного из ключевых центров формирующегося многополярного миропорядка".