МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов сообщил, что изготовленные из алмазов "Алросы" бриллианты будут реализованы на "дружественных" рынках, прежде всего, в Китае. Правительство одобрило нулевой НДС на покупку бриллиантов и алмазов

"Бриллианты, изготовленные из алмазного сырья "Алросы", найдут спрос на "дружественных" рынках и, прежде всего, в Китае", — заявил эксперт, отметив, что более 90% алмазов проходят огранку в Индии, где в результате этого процесса сырье из разных стран смешивается и получает новые сертификаты.

Аналитик также отметил, что у цен на алмазы имеется значительная поддержка за счет ограниченного предложения. В мире за последние 20 лет не было открыто новых шахт, где можно было бы стабильно добывать алмазы, а некоторые крупные шахты, наоборот, закрылись.