МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский зерновой союз (РЗС) не ждет рекордного урожая пшеницы в 2022 году, но повысил прогноз ее сбора, по новой оценке, он может составить 83-84 миллиона тонн, сообщил на пресс-конференции глава РЗС Аркадий Злочевский. Мировые цены на пшеницу снижаются на ослаблении опасений за ее дефицит

"Исходя из моих консервативных выводов, урожай составит порядка 83-84 миллиона тонн. Это все равно очень хороший урожай. Напомню, что рекорд у нас был 86 миллионов тонн. Рекорд мы не получим, но мы получаем очень хороший реальный урожай. Всем всего хватит", — сказал Злочевский. В конце мая прогноз РЗС по сбору зерна составлял 121-122 миллиона тонн, включая 80 миллионов тонн пшеницы.

"Рекордов я не жду. Некоторые аналитики выдают прогнозы по рекордам, но эти прогнозы основаны на данных по посевным площадям Минсельхоза, а я сомневаюсь в этих данных", — пояснил он. Ранее глава РЗС говорил, что ожидания рекордного сбора пшеницы могут реализоваться при условии сева озимых на площади 19 миллионов гектаров (были озвучены в начале февраля Минсельхозом), но в конце декабря министерство сообщало о севе на площади 18,4 миллиона гектаров.

Рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. В 2021 году в стране было собрано 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы.

В отношении экспорта глава РЗС отметил существенный недовывоз в сезоне 2021-2022 сельхозгода (с 1 июля по 31 июня). "Общий экспорт составит порядка 45 миллионов тонн, в составе этого экспорта 36,8-36,9 миллиона тонн пшеницы. Это хороший объем, и мы сохраняем при этом первое место по поставкам пшеницы на мировом рынке", — сказал Злочевский, пояснив, что экспортный потенциал ограничен квотами и пошлинами.

"От того, как будет регулироваться рынок в предстоящем сезоне, который начнется 1 июля, во многом будет зависеть в том числе и его состояние. Сейчас на внутреннем рынке из-за этих больших запасов цены падают", — добавил он.