МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что современные вызовы и угрозы носят транснациональный характер, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации. В Китае заявили, что БРИКС придаст импульс восстановлению мировой экономики

"Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих пеерд международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения", — отметил глава государства в ходе саммита БРИКС.

По словам российского лидера, выходы из сложившейся в мирового экономике кризисной ситуации можно найти только на основе взаимовыгодной кооперации.

БРИКС

Путин подчеркнул, что авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается. "Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня", — отметил российский лидер, указав, что страны-участницы объединения обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.

Путин также отметил готовность России "развивать тесное, многоплановое взаимодействие со всеми партнерами по объединению и вносить свой вклад в повышение его роли в международных делах".