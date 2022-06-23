2022-06-23T16:05:39+03:00
2022-06-23T16:05:39+03:00
2022-06-23T16:05:39+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220623/837275438.html
Международные резервы России на 17 июня составили 582,3 миллиарда долларов
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 17 ИЮНЯ СОСТАВИЛИ $582,3 МЛРД ПРОТИВ $594,6 МЛРД НА 10 ИЮНЯ — ЦБ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 17 ИЮНЯ СОСТАВИЛИ $582,3 МЛРД ПРОТИВ $594,6 МЛРД НА 10 ИЮНЯ — ЦБ
Новость дополняется